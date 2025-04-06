Около 01:30 российские телеграм-каналы начали сообщать о приближении украинских беспилотников к Ростовской области, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС

Ростовская область под атакой БПЛА

Отмечается, что жители Александровки одними из первых услышали пролеты БПЛА, а затем не менее десяти взрывов в небе. Также работу ПВО слышали в Аксае и Новочеркасске. Очень громко было и в селе Султан-Салы и городе Батайск.

Кроме того, в сети пишут, что несколько беспилотников движутся с Таганрогского залива в сторону Ростова. В самом областном центре три взрыва слышали жители Первомайского и Пролетарского районов. Один беспилотник якобы сбили неподалеку недавно поврежденного дома на Горсоветской. Очень громкий взрыв и вспышка были возле ЖК Вересаево.

В общем российские телеграмм сообщают, что в Ростовской области и в самом Ростове местная ПВО якобы уже сбила много целей.

Беспилотники громко летают в Ростовской области: смотрите видео

К слову, в российском Чапаевске дроны атаковали завод по производству взрывчатки "Промсинтез".