Первые сообщения о ракетной опасности для Украины появились после 01:30 на фоне воздушной тревоги в ряде областей, связанной с угрозой "Шахедов", передает 24 Канал.

Смотрите также Враг имел успех на Харьковщине и расширил плацдарм возле Лимана, – DeepState

Россия запускает "Калибры"

Оккупанты запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Сначала об этом написали мониторы. Около 01:44 Воздушные силы объявили ракетную опасность для южных областей. Телеграмм-каналы отмечают, что в общей сложности было выпущено около 6 ракет.

В 01:51 Воздушные силы предупредили о ракете Херсонской области, которая движется на Николаевщину северо-западным курсом.

Позже воздушная тревога распространилась по всей Украине.

Возможна утренняя атака с Ту-95

Мониторы также сообщают о взлете группы Ту-95 с аэродрома "Оленья". Число самолетов уточняется. Пишут, что их могут быть четыре – шесть.

Если вылет боевой, то это значит, что в районе Энгельса они будут, вероятнее всего, в 03:50 – 04:30. Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 4:20 – 05:00.

В районе Каспийского Моря они, вероятнее всего, будут в 04:50 – 06:00. Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 05:50 – 07:00.