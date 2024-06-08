Російські системи "ППО" та РЕБ не завадили безпілотникам подолати вражаючу відстань.
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Безпілотники атакували Північну Осетію
Про атаку дронів на території Північної Осетії заявили в міноборони Росії.
ППО збила український безпілотник над територією Північної Осетії,
– заявили росіяни.
Згодом стало відомо, що дронів було три – про це повідомив голова республіку Північна Осетія Сєргєй Мєняйло. Росіяни також повідомили, що ціллю безпілотників був військовий аеродром Моздок. За відкритими даними, там базується окремий 485-й окремий вертолітний полк.
Варто зазначити, що раніше дрони не атакували Північну Осетію. Очікувано, росіяни вже традиційно заявили, що жертв та руйнувань внаслідок атаки нібито немає.
Де знаходиться "Моздок": показуємо на карті
Що знаходиться на аеродромі "Моздок"
- Станом на 22 квітня 2024 року на російському аеродромі "Моздок" було розміщено шість стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, чотири літаки типу Су-24М/МР, та орієнтовно 20 гелікоптерів різних типів.
- За даними Defense Express, такі дані є важливими одразу з кількох ракурсів. За повідомленнями Повітряних сил російські війська протягом місяця регулярно використовували для масованих ударів по Україні надзвукові крилаті ракети Х-22, що запускаються із Ту-22М3.
- Наразі у повітряно-космічних силах ворога є лише 30 бомбардувальників Ту-22М3. Відповідно, російські військові лише на одному аеродромі зосередили мінімум п'яту частину від флоту цих літаків.