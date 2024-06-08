Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло сегодня утром жаловался, что на аэродром летели 3 украинских беспилотника. Вроде, все они были сбиты над территорией республики. По данным 24 Канала, за атакой на регион стоит ГУР. Последствия еще уточняют

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"Сбили", и не совсем

Беспилотники, вероятно, летели на аэродром, на котором, в частности, базируются стратегические бомбардировщики и самолеты-носители ракет "Кинжал". Жители села, расположенного вблизи стратегического аэродрома, зафиксировали пролет беспилотников. На нем можно увидеть заход БпЛА на траекторию атаки, после чего раздался мощный взрыв.

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Источники 24 Канала сообщили, что за атакой на аэродром в Северной Осетии стоит Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Что известно об аэродроме

На аэродроме базируется 485-й отдельный вертолетный полк. Там было размещено На аэродроме базируется 485-й отдельный вертолетный полк. Там было размещено шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, четыре самолета типа Су-24М/МР, и ориентировочно 20 вертолетов различных типов. По сообщениям Воздушных сил российские войска в течение месяца регулярно использовали для массированных ударов по Украине сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22, запускаемых с Ту-22М3, расположенных на атакованном 8 июня аэродроме.

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