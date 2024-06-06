Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер". Там также распространили соответствующие спутниковые снимки.
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В Краснодарском крае России произошел пожар на НПЗ
Спутники фиксируют пожар на многострадальном НПЗ в Славянске-на-Кубани Краснодарского края,
– говорится в сообщении.
К этой публикации также добавили спутниковые снимки.
В Краснодарском крае России произошел пожар на НПЗ / Фото "Крымский ветер"
В Славянске-на-Кубани Краснодарского края вспыхнул пожар на НПЗ / Фото "Крымский ветер"
Неспокойная ночь в России 6 июня: основное
- Российские СМИ сообщают, что в ночь на 6 июня завод в Ростовской области атаковали беспилотники. В местном чате участники писали, что якобы слышали несколько взрывов. Речь идет о Новошахтинском заводе.
- Если информация об ударе дронов подтвердится, то это будет уже третья атака на НПЗ в Новошахтинске. Первые две были в марте и апреле этого года, после них, по сообщениям россиян, завод останавливал работу.
- Кроме этого, в Белгородской области этой ночью, 6 июня, подверглась дроновой атаке нефтебаза в Старооскольском городском округе.
- По словам местного губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки пострадала нефтебаза на территории Старооскольского городского округа Белгородской области. Там горел один из резервуаров.