Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер". Там также распространили соответствующие спутниковые снимки.

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В Краснодарском крае России произошел пожар на НПЗ

Спутники фиксируют пожар на многострадальном НПЗ в Славянске-на-Кубани Краснодарского края,
– говорится в сообщении.

К этой публикации также добавили спутниковые снимки.


В Краснодарском крае России произошел пожар на НПЗ / Фото "Крымский ветер"


В Славянске-на-Кубани Краснодарского края вспыхнул пожар на НПЗ / Фото "Крымский ветер"

Неспокойная ночь в России 6 июня: основное

  • Российские СМИ сообщают, что в ночь на 6 июня завод в Ростовской области атаковали беспилотники. В местном чате участники писали, что якобы слышали несколько взрывов. Речь идет о Новошахтинском заводе.
  • Если информация об ударе дронов подтвердится, то это будет уже третья атака на НПЗ в Новошахтинске. Первые две были в марте и апреле этого года, после них, по сообщениям россиян, завод останавливал работу.
  • Кроме этого, в Белгородской области этой ночью, 6 июня, подверглась дроновой атаке нефтебаза в Старооскольском городском округе.
  • По словам местного губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки пострадала нефтебаза на территории Старооскольского городского округа Белгородской области. Там горел один из резервуаров.