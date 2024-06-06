Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер". Там также распространили соответствующие спутниковые снимки.

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В Краснодарском крае России произошел пожар на НПЗ

Спутники фиксируют пожар на многострадальном НПЗ в Славянске-на-Кубани Краснодарского края,

– говорится в сообщении.

К этой публикации также добавили спутниковые снимки.



В Краснодарском крае России произошел пожар на НПЗ / Фото "Крымский ветер"



В Славянске-на-Кубани Краснодарского края вспыхнул пожар на НПЗ / Фото "Крымский ветер"

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