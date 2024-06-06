Так, в Белгородской области этой ночью, 6 июня, подверглась дроновой атаке нефтебаза в Старооскольском городском округе. На объекте произошел пожар. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на местного губернатора Вячеслава Гладкова.
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Беспилотник атаковал нефтебазу в Белгородской области
В дополнение к удару по Новошахтинскому НПЗ, в Ростовской области в России заявили об ударе дроном и на северном направлении – по нефтебазе в Белгородской области.
Так, власти Белгородской области России сообщили об атаке дрона-камикадзе на нефтебазу в области. По словам местного губернатора, в результате атаки пострадала нефтебаза на территории Старооскольского городского округа Белгородской области. Там горел один из резервуаров.
В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров,
– рассказал он.
Гладков также добавил, что пожар якобы "оперативно ликвидировали", и что пострадавших нет.
Во вражеских медиа добавили, что последний раз дроны били по нефтебазе в Старом Осколе на северо-востоке Белгородской области ночью на 13 мая.
Атака на Новошахтинский НПЗ: что известно
- В ночь на 6 июня на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области прогремели взрывы и начался сильный пожар.
- Российские СМИ сообщают, что завод в Ростовской области атаковали беспилотники. В местном чате участники писали, что якобы слышали несколько взрывов.
- Если информация об ударе дронов подтвердится, то это будет уже третья атака на НПЗ в Новошахтинске. Первые две были в марте и апреле этого года, после них, по сообщениям россиян, завод останавливал работу.