В республике Коми вспыхнул пожар на заводе "Лукойл". Российские телеграмм-каналы пишут о по меньшей мере 2 погибших, передает 24 Канал.

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Местные слышали взрыв

Кроме двух погибших, пишут также, что еще одного пострадавшего доставили в больницу. Предварительно мужчины проводили работы на одном из резервуаров.

Известно, что возгорание произошло внутри резервуара. Крыша резервуара частично разрушена. Угрозы распространения огня на другой резервуар нет.



В Ухте произошел пожар / Фото из российских СМИ

Версия атаки БпЛА не рассматривается, однако другие телеграмм-каналы пишут, что перед пожаром на резервуаре завода "Лукойл-Ухтанефтепереработка" произошел взрыв.

В России также настаивают, что среди причин пожара могла быть "разгерметизация". Официально жертв нет.

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