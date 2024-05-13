Об этом сообщают источники 24 Канала. По данным наших источников, этой ночью дроны СБУ активно работали в Липецкой и Белгородской областях.

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Дроны СБУ успешно атаковали объекты на территории России

Ночью 13 мая оккупанты жаловались на атаку беспилотников и заявляли о взрывах в 3 областях: Белгородской, Курской и Липецкой. Пропагандисты заявили, что якобы "все сбили", впрочем, реальное положение дел совсем другое.

Так, как сообщают источники 24 Канала, дроны СБУ успешно отработали по нефтебазе "Осколнефтеснабжение" возле населенного пункта Старый Оскол и по подстанции "Елецкая" мощностью 500 киловатт.

В частности, россияне в местных телеграм-каналах всю ночь жаловались на серию громких взрывов в районе нефтебазы в Белгородской области, а губернатор Липецкой области подтвердил пожар на электроподстанции "Елецкая". К слову, она питает тяговые подстанции российской железной дороги, нефтеперекачивающую станцию "Становая" и обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.



В сети россияне обсуждают взрывы / Скриншот предоставлен 24 Каналу

Российская промышленность, которая работает на войну против Украины, будет оставаться законной целью для СБУ. Мероприятия для подрыва военного потенциала врага будут продолжаться,

– отметил информированный источник.

Взрывы в Липецкой области: смотрите видео (Видео предоставлено 24 Каналу)

Очередная тревожная ночь для врага