Об этом сообщают источники 24 Канала. По данным наших источников, этой ночью дроны СБУ активно работали в Липецкой и Белгородской областях.
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Дроны СБУ успешно атаковали объекты на территории России
Ночью 13 мая оккупанты жаловались на атаку беспилотников и заявляли о взрывах в 3 областях: Белгородской, Курской и Липецкой. Пропагандисты заявили, что якобы "все сбили", впрочем, реальное положение дел совсем другое.
Так, как сообщают источники 24 Канала, дроны СБУ успешно отработали по нефтебазе "Осколнефтеснабжение" возле населенного пункта Старый Оскол и по подстанции "Елецкая" мощностью 500 киловатт.
В частности, россияне в местных телеграм-каналах всю ночь жаловались на серию громких взрывов в районе нефтебазы в Белгородской области, а губернатор Липецкой области подтвердил пожар на электроподстанции "Елецкая". К слову, она питает тяговые подстанции российской железной дороги, нефтеперекачивающую станцию "Становая" и обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.
В сети россияне обсуждают взрывы / Скриншот предоставлен 24 Каналу
Российская промышленность, которая работает на войну против Украины, будет оставаться законной целью для СБУ. Мероприятия для подрыва военного потенциала врага будут продолжаться,
– отметил информированный источник.
Взрывы в Липецкой области: смотрите видео (Видео предоставлено 24 Каналу)
Очередная тревожная ночь для врага
- Ночь 13 мая выдалась тревожной для оккупантов. Так, в 3 областях раздавались взрывы, а местные жители жаловались на атаку БПЛА. Оккупанты же традиционно заявили об "успешном отражении атаки" и отчитались об "уничтоженных беспилотниках".