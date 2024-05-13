Об этом сообщают во вражеских телеграм-каналах. Традиционно оккупанты заявляют, что "все сбили", однако разрушительные последствия свидетельствуют об обратном, передает 24 Канал.

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Оккупанты заявили об атаке БПЛА

В ночь на 13 мая россияне в очередной раз заявили об атаке беспилотников. Так, дроны фиксировали в 3 областях: Липецкой, Белгородской и Курской.

Традиционно российские пропагандисты заявляют об "успешном отражении" атаки, однако в Липецкой области в результате атаки дронов вспыхнул пожар на электроподстанции. Как заявил губернатор региона Игорь Артамонов, БПЛА якобы были "подавлены", жертв нет. Впрочем, в Становлянском округе зафиксировали пожар на электроподстанции.

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Мощные взрывы также раздавались в Белгородской и Курской областях. Так, в Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков сообщил о сбивании "нескольких целей". О пострадавших информация не поступала, однако в то же время известно о разрушениях.

В частности на Белгородщине, по словам Гладкова, якобы разрушен частный дом, гараж и баня. Еще в нескольких домах выбиты окна, повреждена кровля домов и фасады, а также 3 автомобиля. В Белгородской области также вспыхнул пожар. Как сообщили местные власти, "горела сухая трава".

Мощные взрывы раздавались и в Курской области. Российские телеграм-каналы сообщали, что в регионе якобы работало "пе-ве-о", а также заявляли о "сбивании 8 дронов". В то же время местные власти не комментировали ночную атаку БПЛА.

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