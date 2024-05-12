В настоящее время на месте обвала дома в Белгороде продолжаются поисково-спасательные работы. Поэтому количество пострадавших и жертв может еще увеличиться, передает 24 Канал.

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Сколько людей погибли и пострадали в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-под завалов многоэтажки в Белгороде достали тела двух погибших людей. По данным российских оперативных служб, это тела мужчины и женщины.

В министерстве чрезвычайных дел России в 18:09 также сообщили, что из-под завалов вытащили еще два тела погибших. Через 10 минут удалось освободить еще одно тело.

По состоянию на 19:02 количество погибших в результате обвала дома в Белгороде достигло 9 человек, под завалами нашли тела еще 4 человек, одно из которых вытащили, а еще 3 – вытаскивают прямо сейчас.

Между тем россияне также фиксируют количество пострадавших в результате обвала многоэтажки в Белгородской области. В частности, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что по состоянию на 17:44 в результате инцидента в Белгороде пострадали 20 человек, в том числе и дети.

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