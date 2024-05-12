В настоящее время на месте обвала дома в Белгороде продолжаются поисково-спасательные работы. Поэтому количество пострадавших и жертв может еще увеличиться, передает 24 Канал.
К теме В Белгороде крыша разрушенного дома обрушилась на спасателей: под завалами люди
Сколько людей погибли и пострадали в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-под завалов многоэтажки в Белгороде достали тела двух погибших людей. По данным российских оперативных служб, это тела мужчины и женщины.
В министерстве чрезвычайных дел России в 18:09 также сообщили, что из-под завалов вытащили еще два тела погибших. Через 10 минут удалось освободить еще одно тело.
По состоянию на 19:02 количество погибших в результате обвала дома в Белгороде достигло 9 человек, под завалами нашли тела еще 4 человек, одно из которых вытащили, а еще 3 – вытаскивают прямо сейчас.
Между тем россияне также фиксируют количество пострадавших в результате обвала многоэтажки в Белгородской области. В частности, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что по состоянию на 17:44 в результате инцидента в Белгороде пострадали 20 человек, в том числе и дети.
Что известно об обвале подъезда в Белгороде
- Утром 12 мая в Белгороде прогремел мощный взрыв. Впоследствии в сети появились кадры, где видно, что полностью обвалился подъезд здания с первого по десятый этаж. Под завалами оказались люди.
- Когда спасатели прибыли на место происшествия, на них обвалилась крыша этой жилой застройки, из-за чего они оказались под завалами. Позже сообщили, что ни волонтеры, ни спасатели не пострадали в результате обвала крыши.
- Российские СМИ уже классически обвинили во всем украинскую армию. По сообщениям пропагандистов, "снаряд попал прямо в дом". В то же время глава Центра противодействия дезинформации отметил, что дом в Белгороде могли взорвать, ведь на опубликованных с камер видео не видно падения объектов.
- Эту информацию также подтверждает и OSINT-аналитик Tendar. Его версиями относительно обвала дома в Белгороде являются: взрыв изнутри, взрыв газа, обстрел бомбами с севера, то есть из России. В то же время эксперт исключил, что дом могли обстрелять с территории Украины.