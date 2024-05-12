Российские телеграмм-каналы пишут, крыша разрушенного подъезда обрушилась на улице Щорса. Известно, что там находились спасатели, передает 24 Канал.
Смотрите также Будет ли представлять для Украины угрозу авиабаза на Белгородщине
Разрушения серьезные
В момент обвала дома внизу были спасатели, которые оказались под завалами. Позже сообщили, что ни волонтеры, ни спасатель не пострадали в результате обвала крыши.
Момент того, как это произошло, попал на видео. На записи можно увидеть, что крыша обвалилась резко. Разрушения вследствие этого очень серьезные.
Под завалами может находиться 10 человек.
В Белгороде обрушилась крыша дома: смотрите видео
Что происходит в Белгороде
- Вечером 11 мая в городе прозвучала серия мощных взрывов. После "хлопков" в Белгороде вспыхнули пожары. Горели авто. В нескольких многоэтажках якобы вылетели окна. Дома повреждены.
- Российские пропагандисты заявили, что якобы один человек погиб, а 29 пострадали. Впоследствии информацию подтвердил и губернатор Гладков. Он заявил, что женщина умерла до прибытия медиков, а среди раненых якобы есть ребенок.
- Тем временем вражеское минобороны традиционно заявило о якобы "успешной работе Пе-Ве-О". Оккупанты написали о 12 "уничтоженных реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 "Вампир".