Російські телеграм-канали пишуть, дах зруйнованого під'їзду обвалився на вулиці Щорса. Відомо, що там перебували рятувальники, передає 24 Канал.
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Руйнування серйозні
У момент обвалу будинку унизу були рятувальники, які опинилися під завалами. Пізніше повідомили, що ні волонтери, ні рятувальник не постраждали внаслідок обвалу даху.
Момент того, як це сталося, потрапив на відео. На записі можна побачити, що дах обвалився різко. Руйнування внаслідок цього дуже серйозні.
Під завалами може перебувати 10 людей.
У Бєлгороді обвалився дах будинку: дивіться відео
Що відбувається в Бєлгороді
- Ввечері 11 травня у місті пролунала серія потужних вибухів. Після "хлопків" у Бєлгороді спалахнули пожежі. Горіли авто. У кількох багатоповерхівках буцімто вилетіли вікна. Будинки пошкоджені.
- Російські пропагандисти заявили, що нібито одна людина загинула, а 29 постраждали. Згодом інформацію підтвердив і губернатор Гладков. Він заявив, що жінка померла до прибуття медиків, а серед поранених начебто є дитина.
- Тим часом вороже міноборони традиційно заявило про нібито "успішну роботу Пе-Ве-О". Окупанти написали про 12 "знищених реактивних снарядів системи залпового вогню RM-70 "Вампір".