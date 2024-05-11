Після "хлопків" у Бєлгороді спалахнули пожежі. Горять авто. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.
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У Бєлгороді вибуховий вечір
Ввечері суботи ворожі телеграм-канали написали що Бєлгород нібито під "потужним обстрілом". У кількох багатоповерхівках буцімто вікна. Будинки пошкоджені.
Наслідки вибухів у Бєлгороді / Фото з росЗМІ
Російські пропагандисти заявили, що нібито одна людина загинула, а 29 постраждали. Згодом інформацію підтвердив і губернатор Гладков. Він заявив, що жінка померла до прибуття медиків, а серед поранених начебто є дитина.
Також Гладков писав, що, за попередньою інформацією, всі постраждалі зазнали осколкових поранень різних частин тіла. Їх доставили до медзакладів
Тим часом вороже міноборони традиційно заявило про нібито "успішну роботу Пе-Ве-О". Окупанти написали про 12 "знищених реактивних снарядів системи залпового вогню RM-70 "Вампір".
Що відомо про руйнування
Також Гладков заявив, що в Бєлгороді "від прямого влучення" пошкоджено 4 покрівлі у багатоквартирних житлових будинках. Всього різні пошкодження отримали 49 квартир у 22 багатоквартирних будинках та 4 комерційних об'єкти.
У селищі Дубове вибито покрівлю та навіс одного приватного житлового домоволодіння.
Окрім того, від "прямого влучення" спалахнули 6 автомобілів. Всього пошкоджену 21 машину.
Російський бомбардувальник знову "впустив" бомбу на Бєлгородщину
- Зауважимо, окупанти знову й знову намагаються абсурдно звинувачувати Україну. Втім, російські загарбники вже неодноразово атакували свої ж населені пункти, зокрема, Бєлгородську область.
- Напередодні, 10 травня, російський бомбардувальник знову "впустив" бомбу. Цього разу на село Стрілецьке. Авіабомбу виявили у полі біля будинків на Мисливській вулиці.
- За словами місцевих жителів, впала або ФАБ, або КАБ. Наразі достеменно невідомо.
- Цікаво, що російська влада закрила село та не впускала людей на в'їзд чи виїзд. Жодної евакуації окупанти не проводили.