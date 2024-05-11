Місцеві телеграм-канали заявили, що на Бєлгородщині є безліч прильотів. Однак російська влада традиційно закриває на них очі.

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Бєлгород опинився під обстрілом

Кадри, оприлюднені в мережі, свідчать, що влучання в Бєлгородській області таки були. Зокрема один житель Бєлгорода злякався на стільки, що нецензурно та емоційно оголосив про свої плани якнайшвидше поїхати з місця події. Він перебував у машині недалеко від вибухів.

Нагадаємо, що поводитися як цей росіянин не варто. В такому випадку необхідно швидко вийти з транспорту та знайти укриття.

Обстріл Бєлгорода: відео (обережно, нецензурна лексика 18+)

Також місцеві зафіксували момент влучання в районі:

Крім цього, у мережі показали наслідки обстрілу. Зокрема в землі можна побачити велику вирву.

Вирва на Бєлгородщині: відео (нецензурна лексика 18+)

Згодом місцева влада заявила, що над Білгородом та Білгородським районом працювала їхня ППО. Окупанти заявили, що буцімто "збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста".

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Окупанти також заявили, що під час атаки нібито постраждали декілька цивільних та є пошкодження приватних будинків. Однак наголосимо, що Україна б'є виключно по військових об'єктах.