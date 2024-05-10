Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал. У мережі поширили відео тривоги в різних частинах Росії.

До речі 300 кілометрів від України: де розташований НПЗ "Перший завод", атакований у Калузькій області

Росія знову під атакою дронів

Близько 10 години вечора російські пропагандисти написали, що в Курській області оголошено небезпеку атаку дронів. Також заявили, нібито сили й засоби "Пе-Ве-О" приведені в бойову готовність.

У Курську сирени: дивіться відео

Губернатор Липецької області також заявив, що на її території запровадили режим повітряної небезпеки. Також закликав росіян залишатися вдома й не виходити на вулицю. Так, жодного слова про укриття.

Тим часом губернатор Курської поскаржився на атаку БпЛА. Старовойт марив, що нібито "збито дрон літакового типу". Втім, у мережі пишуть про пошкодження в кількох районах Курської області.

Потужний вибух у Тимському районі: дивіться відео

У Пристенському районі пожежа: дивіться відео

Тривожно і в Воронезькій області. Губернатор теж поскаржився на небезпеку дронової атаки.

Тим часом у Ракитному Бєлгородської області приліт безпілотника по індустріальному районі.

Приліт на Бєлгородщині: дивіться відео

Також у мережі припускають, що під атаку нібито міг попасти "завод комбікормів".

Згодом губернатор Бєлгородської області написав, що селище Пролетарське Ракитянського району зазнало атаки БпЛА. Гладков зазначив, що "внаслідок падіння з подальшою детонацією" на територію сільськогосподарських підприємств ніхто з цивільних не постраждав.

Також додав, що на території нібито виявили пошкодження у трьох будинках та двох одиницях техніки. Оперативні служби працюють на місці.

У Росії знову прильоти: дивіться відео