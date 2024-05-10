Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал. В сети распространили видео тревоги в разных частях России.

Кстати 300 километров от Украины: где расположен НПЗ "Первый завод", атакован в Калужской области

Россия снова под атакой дронов

Около 10 часов вечера российские пропагандисты написали, что в Курской области объявлена опасность атаки дронов. Также заявили, якобы силы и средства "Пе-Ве-О" приведены в боевую готовность.

В Курске сирены: смотрите видео

Губернатор Липецкой области также заявил, что на ее территории ввели режим воздушной опасности.

Тем временем губернатор Курской пожаловался на атаку БПЛА. Старовойт бредил, что якобы "сбит дрон самолетного типа".

Тревожно и в Воронежской области. Губернатор тоже пожаловался на опасность дроновой атаки.

Тем временем в Ракитном Белгородской области прилет беспилотника по индустриальному району.

Прилет на Белгородщине: смотрите видео

Также в сети предполагают, что под атаку якобы мог попасть "завод комбикормов".

Впоследствии губернатор Белгородской области написал, что поселок Пролетарское Ракитянского района подверглось атаке БПЛА. Гладков отметил, что "в результате падения с последующей детонацией" на территорию сельскохозяйственных предприятий никто из гражданских не пострадал.

Также добавил, что на территории якобы обнаружили повреждения в трех домах и двух единицах техники. Оперативные службы работают на месте.

В России снова прилеты: смотрите видео