24 Канал показывает, где расположен НПЗ и рассказываем, чем известен завод. Заметим, что взрывы на Калужском НПЗ начали раздаваться еще в полночь 10 мая.
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Позже атаку беспилотников на НПЗ подтвердил губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание.
Где расположен "Первый завод" на карте:
Что известно о НПЗ
"Первый завод" является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Калужской области, хотя по объему производства значительно уступает гигантам, которые уже тоже подвергались атаке, как вот "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово в Нижегородской области, что перерабатывает 5% от всего объема в России.
В то же время завод в Калужской области – это про 1,2 миллиона тонн переработанной нефти в год. То есть важность его очевидна. Также завод еще имеет специализацию в производстве нефтяных растворителей и мазута.
По данным Defense Express, в 2019 году этот завод пошел на модернизацию по российской государственной программе по которой планировалось инвестировать 60 млрд рублей, то есть около 650 млн долларов. По ней в 2024 планировали расширить виды продукции, которые производятся предприятием.