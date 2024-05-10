По данным мониторинговых каналов, под ударом оказался Калужский НПЗ "Первый завод", там сообщают о попадании и пожаре на объекте. Интересно, что это уже второе попадание по этому заводу в 2024 году, передает 24 Канал.

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Сильное возгорание на объекте

Российские телеграмм-каналы жалуются на атаку ВСУ по НПЗ в Калужской области. В районе "Первого завода" были слышны взрывы. Захватчики уже успели похвастаться, что вероятно, сработало российское "пе-ве-о".

В Калужской области пожар на НПЗ: смотрите видео

По данным очевидцев, очевидцы, около часа ночи несколько мощных взрывов прозвучали в Дзержинском районе, неподалеку станции Полотняный завод.

По словам жителей, до этого были слышны характерные звуки пролета нескольких БПЛА, после чего стал виден пожар и дым в районе местной нефтебазы.

Дроны уже второй раз атаковали Калужский НПЗ: смотрите видео

В то же время в пропагандистских каналах уже успели пожаловаться на ненадежную защиту критической для России инфраструктуры.

ВСУ ударили по НПЗ в Калужской области. Опять дрон, опять нет мобильных огневых групп с огневыми средствами на защите. Обтекаем дальше, это определенный план,

– жалуются россияне.

Пожар на объекте в Калужской области: смотрите видео

Что говорит российская власть

Губернатор Калужской области Владислав Шапша уже сообщил об "успешной работе российской ПВО". По его словам, пока пожар ликвидирован, ну и конечно "потерь нет".

Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. Сейчас пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет,

– сказал он.

По состоянию на сейчас, как рассказал Шапша, проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия.

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