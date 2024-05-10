За даними моніторингових каналів, під ударом опинився Калузький НПЗ "Перший завод", там повідомляють про влучання та пожежу на об'єкті. Цікаво, що це вже друге влучання по цьому заводу у 2024 році, передає 24 Канал.
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Сильне загоряння на об'єкті
Російські телеграм-канали скаржаться на атаку ЗСУ по НПЗ в Калузькій області. У районі "Першого заводу" було чути вибухи. Загарбники вже встигли вихвалитися, що ймовірно, спрацювало російське "пе-ве-о".
У Калузькій області пожежа на НПЗ: дивіться відео
За даними очевидців, очевидці, близько першої години ночі кілька потужних вибухів пролунали в Дзержинському районі, неподалік станції Полотняний завод.
За словами мешканців, до цього було чути характерні звуки прольоту кількох БПЛА, після чого стало видно пожежу та дим у районі місцевої нафтобази.
Дрони вже вдруге атакували Калузький НПЗ: дивіться відео
Водночас у пропагандистських каналах уже встигли поскаржитися на ненадійний захист критичної для Росії інфраструктури.
ЗСУ вдарили по НПЗ у Калузької області. Знову дрон, знову немає мобільних вогневих груп із вогневими засобами на захисті. Обтікаємо далі, це певний план,
– бідкаються росіяни.
Пожежа на об'єкті у Калузькій області: дивіться відео
Що каже російська влада
Губернатор Калузької області Владіслав Шапша уже повідомив про "успішно роботу російської пво". За його словами, наразі пожежу ліквідовано, ну і звісно "потєрь нєт".
Сьогодні вночі внаслідок падіння БПЛА на території підприємства у Дзержинському районі сталося загоряння. На місце направлено оперативні підрозділи для ліквідації спалаху. Наразі пожежу ліквідовано. За попередніми даними, постраждалих немає,
– сказав він.
Станом на зараз, як розповів Шапша, проводиться оцінка розміру пошкодження інфраструктури підприємства.
Цей завод страждає не вперше: що відомо
- Вночі проти 15 березня безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Перший Завод" у Калузькій області Росії. Він займається перероблюванням нафти.
- Джерела 24 Каналу підтвердили, що за операцією на нафтопереробному заводі в Калузькій області стояло Головне управління розвідки Міноборони.
- За їхніми даними, дрони досягли поставленої мети та завдали ураження російському заводу. Адже окупанти використовували об'єкт, щоб забезпечувати російську армію.
- У російських телеграм-каналах писали, що в завод влучили 3 безпілотники. Вони атакували нафтопереробне обладнання нафтохімічного заводу. Там спалахнула пожежа.