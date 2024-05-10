За даними моніторингових каналів, під ударом опинився Калузький НПЗ "Перший завод", там повідомляють про влучання та пожежу на об'єкті. Цікаво, що це вже друге влучання по цьому заводу у 2024 році, передає 24 Канал.

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Сильне загоряння на об'єкті

Російські телеграм-канали скаржаться на атаку ЗСУ по НПЗ в Калузькій області. У районі "Першого заводу" було чути вибухи. Загарбники вже встигли вихвалитися, що ймовірно, спрацювало російське "пе-ве-о".

У Калузькій області пожежа на НПЗ: дивіться відео

За даними очевидців, очевидці, близько першої години ночі кілька потужних вибухів пролунали в Дзержинському районі, неподалік станції Полотняний завод.

За словами мешканців, до цього було чути характерні звуки прольоту кількох БПЛА, після чого стало видно пожежу та дим у районі місцевої нафтобази.

Дрони вже вдруге атакували Калузький НПЗ: дивіться відео

Водночас у пропагандистських каналах уже встигли поскаржитися на ненадійний захист критичної для Росії інфраструктури.

ЗСУ вдарили по НПЗ у Калузької області. Знову дрон, знову немає мобільних вогневих груп із вогневими засобами на захисті. Обтікаємо далі, це певний план,

– бідкаються росіяни.

Пожежа на об'єкті у Калузькій області: дивіться відео

Що каже російська влада

Губернатор Калузької області Владіслав Шапша уже повідомив про "успішно роботу російської пво". За його словами, наразі пожежу ліквідовано, ну і звісно "потєрь нєт".

Сьогодні вночі внаслідок падіння БПЛА на території підприємства у Дзержинському районі сталося загоряння. На місце направлено оперативні підрозділи для ліквідації спалаху. Наразі пожежу ліквідовано. За попередніми даними, постраждалих немає,

– сказав він.

Станом на зараз, як розповів Шапша, проводиться оцінка розміру пошкодження інфраструктури підприємства.

Цей завод страждає не вперше: що відомо