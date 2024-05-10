Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, информирует 24 Канал.

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Что творилось в Москве

Местные власти в Москве заявили о сбитии беспилотника, который якобы летел в ее сторону.

Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, который летел на Москву,

– написал Собянин.

Он утверждает, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Также отметил, что на месте работают специалисты экстренных служб.

Также неспокойно было и в Брянской области. Там не обошлось без отчета об "успешной" работе российской "пе-ве-о". Так, губернатор заявил, что 3 беспилотника были уничтожены над Трубчевским районом Брянской области. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

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