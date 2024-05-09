Об этом сообщает российская служба ВВС и другие СМИ и телеграмм-каналы.

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"ВСУ предприняли попытку атаки нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью БпЛА", – тревожно сообщили в оперштабе Краснодарского края.

По словам местных жителей, сначала был слышен характерный звук, затем раздался взрыв и появилась вспышка в небе.



В Краснодарском крае пылает нефтебаза / Фото российские тг-каналы

Вспыхнул пожар

Российские власти подтвердили факт удара беспилотников по нефтебазе в Юровке. Сокрушаются, что дроны вызвали пожар, но мол, именно их сбитие, а вот попаданий – вроде бы нет.

"Около 6 БпЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар – повреждено несколько резервуаров", – сообщают в оперштабе врага.

Момент взрыва на нефтебазе: видео

В тушении пожара, согласно сообщению, задействовано 62 человека и 20 единиц техники; на месте находится мэр Анапы Василий Швец.

К слову, сегодня взрывы и пожары произошли и в российском Белгороде.