Про це повідомляє російська служба ВВС та інші ЗМІ й телеграм-канали.

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"ЗСУ здійснили спробу атаки нафтобази в селі Юрівка під Анапою за допомогою БпЛА", – тривожно повідомили в оперштабі Краснодарського краю.

За словами місцевих жителів, спочатку було чутно характерний звук, потім пролунав вибух і з'явився спалах у небі.



У Краснодарському краї палає нафтобаза / Фото російські тг-канали

Спалахнула пожежа

Російська влада підтвердила факт удару безпілотників по нафтобазі в Юрівці. Бідкаються, що дрони спричинили пожежу, але мовляв, саме їх збиття, а ось влучань – нібито немає.

"Близько 6 БпЛА були подавлені, проте кілька впали на території нафтобази. У результаті почалася пожежа – пошкоджено кілька резервуарів", – уиочнюють в опергштабі ворога.

Момент вибуху на нафтобазі: відео

У гасінні пожежі, згідно з повідомленням, задіяно 62 людини і 20 одиниць техніки; на місці перебуває мер Анапи Василь Швець.

До слова, сьогодні вибухи та пожежі стались і в російському Бєлгороді.