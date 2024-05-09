Упродож ночі губернатор регіону В'ячеслав Гладков тричі повідомляв про ракетну небезпеку. Що ж відбувалось у росіян, розбирався 24 Канал.

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Останній раз повітряна тривога в Бєлгороді лунала о 04:00. За кілька хвилин після цього в місцевих тегерам-каналах з'явилися відео та фото обстрілу.

У Бєлгороді було гучно: відео

Як пишуть росЗМІ, по Бєлгороду начебто "вдарила українська армія", а над містом здіймається дим пожеж.

Відомо також, що зайнялись кілька автівок. Імовірно, це сталось унаслідок падіння збитих ракет або дронів.

"Магічні" пожежі в Бєлгороді / Фото з російських тг-каналів

Є прямі влучання

Згодом Гладков таки підтвердив, що Бєлгород і Бєлгородський район зазнали атаки з боку ЗСУ. За його словами, є прямі влучання в житлові багатоквартирні будинки та автомобілі.



Наслідки атаки по Бєлгороду / Фото росЗМІ



Без прямих влучань не минулось / Фото росЗМІ

Є постраждалі

За словами російського чиновника, відомо про 8 потерпілих, зокрема 4 госпіталізували.

"Руйнування зафіксовано в 34 квартирах у 19 багатоквартирних будинках, одному приватному житловому будинку і 37 транспортних засобах", – ідеться у повідомлені окупанта.

Наслідки "важкої" ночі для Бєлгорода ліквідовують служби: відео

До слова, цієї ночі росіяни також заявили, що нібито українські безпілотники атакували нафтобазу в селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю.