В этот вечер взрывы слышали и в Луганске. Сообщают о прилете по нефтебазе и сильном пожаре. Возможно, был ракетный удар.

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Что происходит в Таганроге

Около десяти вечера местные паблики написали о стрельбе. Причем называли довольно много локаций – Мариупольское шоссе, Военный городок, Русское поле, Бериева и Тагмет. Последние две локации – это авиастроительное предприятие Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева и район Таганрогского металлургического завода. Очень красноречиво!

Стрельба в Ростовской области: смотрите видео

Россияне написали, что дроны летели на Таганрог через Покровское. Впрочем, села с таким названием есть и в Луганской, и в Донецкой области. Предположительно, речь о Донетчине: оттуда до Таганрога 166 километров, а из Луганской области – 285.

Пролет беспилотника в Ростовской области: смотрите видео

Но в следующих сообщениях беспилотники магическим образом превратились в нечто большее – аж в С-200 или даже ATACMS. По крайней мере некоторым пригрезилась ракетная атака со стороны оккупированной части Донбасса. Кто знает, может, это шахтеры решили заявить права на Таганрогскую народную республику?

Где расположен Таганрог: показываем на карте

В комментариях россияне жалуются, мол, обещали атаку под утро, а все произошло ночью. "Ничего нового, но все равно стремно", – пишут они. А украинские пользователи справедливо замечают: страдать оккупантам придется долго.

Интересно, что накануне россияне распространяли информацию, якобы Украина готовит массированную атаку небывалой силы. Наносить удары должны были и дронами, и ракетами. БПЛА должны были истощить российскую ПВО.

Другие паблики пишут, что "продолжается активность вражеских установок ATACMS в Краматорском районе. Противник готовится осуществить повторные пуски". И обещают "мощнейшую ответку" – мол, уже взлетела куча Ту.

Российские власти пока не комментировали события. Паблики предположили, что работала ПВО.