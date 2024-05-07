Глава КНР поддержал мирную инициативу Макрона, которая, к слову, касается также войны на Ближнем Востоке. Действительно ли Китай сможет повлиять на Россию, 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.

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Реально ли перемирие на время проведения Олимпийских игр

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договорился с лидером КНР Си Цзиньпинем о так называемом "олимпийском перемирии". В Украине к такой идее относятся довольно скептически.

Надо понимать, что Макрон должен был сделать такое заявление, поскольку он президент страны, которая принимает Олимпиаду. По традиции, во время Олимпиады всегда объявлять перемирие, поэтому сделать он должен был попробовать. Логика есть и в том, что об этом он общается с Си Цзиньпинем, потому что Китай всегда любит всем показывать, какой он "миротворец",

– пояснил Игорь Рейтерович.

Однако не стоит исключать и тот факт, что Си Цзиньпин действительно может в определенной степени повлиять на Россию и призвать ее к перемирию. Хотя опять же такая возможность кажется сомнительной.

"Я в эту идею не верю и убежден, что во время Олимпиады перемирия не будет, потому что на это просто не пойдет Россия. Когда эта идея только появилась (Дмитрий) Песков исказил ее и заявил, что Россия об этом подумает, но вряд ли на это пойдет. Мол, Киев воспользуется этим перемирием, чтобы провести ротацию войск, подготовиться к наступлению и тому подобное. Он сразу показал, что Россия не поддержит его", – подчеркнул политолог.

Собственно, даже временное перемирие нереалистично и также потому, что между Украиной и Россией сейчас нет никакого переговорного процесса. Для этого не созданы рабочие группы, нет и третьей стороны, которая бы смогла быть гарантом этого перемирия. И это даже не говоря о том, что Кремль обязательно воспользовался бы перемирием как в пропагандистских, так и в военных целях.

Олимпийские игры и война в Украине