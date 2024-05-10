Про це заявив мер Москви Сергей Собянін, інформує 24 Канал.
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Що коїлося в Москві
Місцева влада в Москві заявили про збиття безпілотника, який нібито летів в її сторону.
Силами ППО Міноборони у міському окрузі Подольськ відбито атаку безпілотника, який летів на Москву,
– написав Собянін.
Він стверджує, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Також зазначив, що на місці працюють спеціалісти екстрених служб.
Також неспокійно було і в Брянській області. Там не обійшло без звіту про "успішну" роботу російської "пе-ве-о". Так, губернатор заявив, що 3 безпілотники було знищено над Трубчевським районом Брянської області. Він зазначив, що постраждалих і руйнувань немає.
В Росії скаржаться на атаку по Калузькому НПЗ: що відомо
- У Калузькій області країни-агресора повідомляють про атаку на місцевий нафтопереробний завод.
- За даними моніторингових каналів, під ударом опинився Калузький НПЗ "Перший завод", там повідомляють про влучання та пожежу на об'єкті.
- За даними очевидців, близько години ночі кілька потужних вибухів пролунали в Дзержинському районі, неподалік станції Полотняний завод.
- За словами жителів, до цього були чутні характерні звуки прольоту кількох БпЛА, після чого стала видно пожежу та дим у районі місцевої нафтобази.
- Водночас у пропагандистських каналах уже встигли поскаржитися на ненадійний захист критичної для Росії інфраструктури.