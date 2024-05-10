Про це заявив мер Москви Сергей Собянін, інформує 24 Канал.

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Що коїлося в Москві

Місцева влада в Москві заявили про збиття безпілотника, який нібито летів в її сторону.

Силами ППО Міноборони у міському окрузі Подольськ відбито атаку безпілотника, який летів на Москву,

– написав Собянін.

Він стверджує, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Також зазначив, що на місці працюють спеціалісти екстрених служб.

Також неспокійно було і в Брянській області. Там не обійшло без звіту про "успішну" роботу російської "пе-ве-о". Так, губернатор заявив, що 3 безпілотники було знищено над Трубчевським районом Брянської області. Він зазначив, що постраждалих і руйнувань немає.

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