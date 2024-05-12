На жаль, росіяни показують здатність не тільки вчитися новим методам ведення війни, але й розбудовувати власну інфраструктуру для вбивства українців. Так, вони вже закінчують зведення аеродрому в Бєлгородській області за 75 кілометрів від наших кордонів, мовиться у ексклюзивному тексті 24 Каналу.
Дивіться також Чи стане інавгурація 5․0 для Путіна останньою та чого чекати від Росії в найближчі місяці
Вона не становить загрози
Після введення в експлуатацію вона навряд додасть росіянам нових спроможностей, оскільки опиниться під вогневим контролем Сил оборони.
Авіаексперт та провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко зазначив, що будівництво аеродрому почалося ще у 2022-му, коли росіяни розраховували на зовсім інший перебіг бойових дій. Він пояснив, що відповідно до закладених параметрів, вони хочуть отримати оперативний аеродром зі злітно-посадковою смугою в 1 800 метрів.
Такі аеродроми будуються для того, щоб просунути фронтову авіацію ближче до району активних бойових дій, щоб не потрібно було годинами летіти. Судячи з усього, хочуть застосовувати з нього штурмовики Су-25,
– сказав експерт.
Водночас, за його словами, ми зможемо ударити по базі і з "Вільхи", і з безпілотників. Якщо перебити авіабазу десь посередині, то аеродром вийде з ладу до моменту усунення пошкджень.
Росія в обхід санкцій закупила обладнання для літаків
- Росії вдається успішно обходити міжнародні санкції. З 2022 року росіяни закупили з-за кордону компонентів для авіатехніки, зокрема, військової, на суму майже 500 мільйонів доларів.
- Російський виробник військових і цивільних літаків "Іркут", який минулого літа перейменувався на "Яковлєв", успішно обходить міжнародні санкції і закуповує військову техніку з-за кордону з 2022 року. Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що цей виробник входить до російського державного оборонного конгломерату "Ростех".
- Військове обладнання за кордоном у 2021 – 2023 роках також викуповували "НУО Машинобудування", що виготовляє ракети, та НВП "Автоматизовані вимірювальні комплекси", що виготовляє вимірювальне обладнання та системи навігації.