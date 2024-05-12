На жаль, росіяни показують здатність не тільки вчитися новим методам ведення війни, але й розбудовувати власну інфраструктуру для вбивства українців. Так, вони вже закінчують зведення аеродрому в Бєлгородській області за 75 кілометрів від наших кордонів, мовиться у ексклюзивному тексті 24 Каналу.

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Вона не становить загрози

Після введення в експлуатацію вона навряд додасть росіянам нових спроможностей, оскільки опиниться під вогневим контролем Сил оборони.

Авіаексперт та провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко зазначив, що будівництво аеродрому почалося ще у 2022-му, коли росіяни розраховували на зовсім інший перебіг бойових дій. Він пояснив, що відповідно до закладених параметрів, вони хочуть отримати оперативний аеродром зі злітно-посадковою смугою в 1 800 метрів.

Такі аеродроми будуються для того, щоб просунути фронтову авіацію ближче до району активних бойових дій, щоб не потрібно було годинами летіти. Судячи з усього, хочуть застосовувати з нього штурмовики Су-25,

– сказав експерт.

Водночас, за його словами, ми зможемо ударити по базі і з "Вільхи", і з безпілотників. Якщо перебити авіабазу десь посередині, то аеродром вийде з ладу до моменту усунення пошкджень.

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