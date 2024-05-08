Російський виробник військових і цивільних літаків "Іркут", який минулого літа перейменувався на "Яковлєв", успішно обходить міжнародні санкції і закуповує військову техніку з-за кордону з 2022 року. Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що цей виробник входить до російського державного оборонного конгломерату "Ростех".
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Обхід санкцій
Російське видання The Moscow Times повідомило, що "Яковлєв", який виробляє винищувачі Су-30 і навчально-бойові літаки Як-130, із 2022 року закупив за кордоном військового обладнання на суму майже $500 млн.
Зокрема, Росія відправила літаки Як-130 до Ірану у вересні 2023 року.
За інформацією The Moscow Times, "Яковлєв" переважно придбавав компоненти для радіолокаційного обладнання та програмовані контролери для військових літаків за кордоном,
– додають аналітики.
Військове обладнання за кордоном у 2021-2023 роках також викуповували "НУО Машинобудування", що виготовляє ракети, та НВП "Автоматизовані вимірювальні комплекси", що виготовляє вимірювальне обладнання та системи навігації.
Санкції проти Росії: останні новини
- 30 квітня Сенат США вчора одноголосно проголосував за закон про заборону імпорту російського збагаченого урану. Тепер документ направили на підпис президенту США Джо Байдену. До січня 2028 року цей закон допускатиме певні відступи. Наприклад, якщо не буде альтернативних джерел постачання, Міненерго видаватиме дозволи на імпорт російського збагаченого урану.
- Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем розкрив важливі деталі нових санкцій Євросоюзу проти Росії. Особливу увагу ЄС зверне на тіньовий флот, який Росія використовує для експорту нафти. За його словами, новий санкційний пакет проти Росії буде включати додаткові кроки проти нафтових танкерів, які використовують для транспортування сировини в обхід обмежень Заходу.
- Росія продовжує співпрацювати з Північною Кореєю. Раніше Рада безпеки ООН ввела обмеження на кількість нафти, яку може отримувати Північна Корея від інших країн, однак Росія продовжує ігнорувати ці заборони.