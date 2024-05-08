Російський виробник військових і цивільних літаків "Іркут", який минулого літа перейменувався на "Яковлєв", успішно обходить міжнародні санкції і закуповує військову техніку з-за кордону з 2022 року. Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що цей виробник входить до російського державного оборонного конгломерату "Ростех".

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Обхід санкцій

Російське видання The Moscow Times повідомило, що "Яковлєв", який виробляє винищувачі Су-30 і навчально-бойові літаки Як-130, із 2022 року закупив за кордоном військового обладнання на суму майже $500 млн.

Зокрема, Росія відправила літаки Як-130 до Ірану у вересні 2023 року.

За інформацією The Moscow Times, "Яковлєв" переважно придбавав компоненти для радіолокаційного обладнання та програмовані контролери для військових літаків за кордоном,

– додають аналітики.

Військове обладнання за кордоном у 2021-2023 роках також викуповували "НУО Машинобудування", що виготовляє ракети, та НВП "Автоматизовані вимірювальні комплекси", що виготовляє вимірювальне обладнання та системи навігації.

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