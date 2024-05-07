Наслідки російсько-української війни давно вийшли за межі фронту та власне протиборчих сторін, які воюють. Наслідки атак українських безпілотників уже відчувають жителі глибокого російського тилу та нафтогазова галузь агресора.
Віднедавна дії Росії з глушіння сигналу GPS призвели до зупинки авіасполучення з естонським містом Тарту. Країни Балтії звинувачують Росію у створенні перешкод цивільній авіації. Однак експерти вважають, що таким чином Росія намагається захиститися від атак українських дронів.
Що відбувається у небі над країнами Балтії та що робить Росія зі сигналом GPS – з'ясовував 24 Канал.
Як друге місто Естонії залишилося без авіації
Наприкінці квітня міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, незалежно одне від одного, попередили про небезпеку глушіння GPS у регіоні Балтійського моря. Проблема посилилася останніми тижнями у квітні – два рейси фінської авіакомпанії Finnair з Гельсінкі до естонського міста Тарту були змушені повернутися до Фінляндії через перешкоди GPS.
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Аеропорт Тарту / Фото airport.ee
Фінська авіакомпанія Finnair, яка є єдиним міжнародним перевізником до Тарту, призупинила всі рейси до естонського міста щонайменше до 31 травня.
Що таке GPS?Це система глобального позиціонування NAVSTAR, розроблена Міноборони США. Працює з 1978 року, має 32 робочих супутники. Використовується для транспортної навігації, на приватних пристроях, у мобільному звʼязку, науці, картографії тощо.
Якщо хтось вимикає ваші фари, коли ви їдете вночі, це небезпечно. Події в Балтійському регіоні поблизу російських кордонів тепер стають надто небезпечними, щоб їх ігнорувати,
– заявив Financial Times Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви.
Водночас Маргус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії, додав, що вважає глушіння GPS частиною ворожої діяльності Росії: "Такі дії є гібридною атакою і загрозою для нашого народу та безпеки, і ми не потерпимо це".
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Що відбувається в небі над Балтикою
За останні місяці десятки тисяч цивільних рейсів також постраждали від глушіння GPS, пише Financial Times. Російські дії також впливають на навігацію човнів у Балтійському морі. Експерти, чию думку наводить FT, вважають, що глушіння GPS легко здійснити за допомогою відносно дешевого обладнання.
Дана Говард, експертка з GPS, президентка Resilient Navigation and Timing Foundation, групи захисту прав користувачів GPS, стверджує, що ймовірність аварій зростає.
"Коли відсутнє GPS, авіація стає менш ефективною та безпечною", – пояснює Говард. Хоча на літаках є резервні системи, екіпажі недостатньо навчені працювати з ними.
Юхо Сінкконен, керівник відділу польотних операцій у Finnair, який має 22-річний стаж пілота, додав, що обсяг перешкод GPS збільшується з 2022 року, але це "не впливає на безпеку". За його словами, більшість аеропортів мають обладнання, що дозволяє літакам приземлятися без GPS.
Водночас Тарту не є таким аеропортом.
Випадки глушіння GPS над Балтикою / Інфографіка Markus Jonsson / Twitter
У двадцятих числах березня перешкоди в районі Балтійського моря спостерігалися протягом рекордних 47 годин поспіль. Їхню дію відчули на собі 1 614 літаків, більшість – цивільні пасажирські судна, написав OSINT-дослідник Markus Jonsson.
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"Захист Калінінграду". Чого боїться Росія
Експерти говорять, що існує кілька різних джерел глушіння GPS:
- одне базується в Калінінграді,
- інше відповідає за перешкоди в Естонії та Фінляндії,
- а окреме джерело впливає на крайню північ Норвегії та Фінляндії.
Неназваний високопоставлений чиновник, слова якого наводить FT, вказав, що одна з теорій діяльності Росії полягає в тому, що агресор намагається "захистити" Калінінград від можливих атак українських дронів. Водночас Росія не бере на себе відповідальність за ці дії в Балтиці.
Про те, що глушіння сигналів GPS над Балтикою "найімовірніше" є наслідком боротьби Росії з дронами, кажуть і у фінському агентстві транспорту і зв'язку Traficom.
Перешкоди посилилися, коли в січні 2024 року почалися атаки українських безпілотників на енергетичну інфраструктуру Росії… Цілком можливо, що перешкоди, які зараз спостерігаються в авіації, найімовірніше, є побічним ефектом самозахисту Росії, який використовується для запобігання навігації та управління дронами, керованими супутниковою навігацією або мобільними частотами,
– йдеться у повідомленні Traficom.
Кір Джайлз, директор Дослідницького центру дослідження конфліктів, британського аналітичного центру, вважає, що Росія втручається в GPS як з наступальних, так і з оборонних міркувань, повідомляє BBC. На думку Джайзлза, Росія перевіряє свої можливості повністю знерухомити Європу, а також захиститися від можливих ракетних атак і безпілотників.
Україна вже знайшла способи обійти російське глушіння GPS, використовуючи інші навігаційні системи для завдання ударів безпілотниками вглиб Росії. Але це не означає, що Росії не вигідно переконатися, що GPS можна вимкнути,
– каже Джайлз.
Вплив перешкод GPS на навігацію всередині Росії набагато менш серйозний, оскільки вона має власну супутникову навігаційну систему ГЛОНАСС, додає фахівець.
Що таке ГЛОНАСС?Глобальна навігаційна супутникова система – радянський, а потім російський аналог GPS, який працює на основі супутників "Глонасс-К" та "Глонасс-М". Використовує 24 супутники. ГЛОНАСС працює з 1982 року. У 2009 році навіть було оголошено, що у проєкті братиме участь й українська сторона.
Російські дії з глушіння сигналу вже мають наслідки й на полі бою. Принаймні три важливі американські види зброї, поставлені в Україну, — ракети GMLRS, що випускаються з HIMARS, бомба малого діаметра наземного запуску GLSDB та високоточні артилерійські снаряди Excalibur, — втратили свою точність і ефективність через російські перешкоди, пише The Economist.
Раніше український Центр оборонних стратегій, повідомляв, що Україна припинила атаки GMLRS через погіршення їхнього GPS-наведення: "Лише незначна кількість снарядів Excalibur тепер досягає своїх цілей".