Наслідки російсько-української війни давно вийшли за межі фронту та власне протиборчих сторін, які воюють. Наслідки атак українських безпілотників уже відчувають жителі глибокого російського тилу та нафтогазова галузь агресора.

Віднедавна дії Росії з глушіння сигналу GPS призвели до зупинки авіасполучення з естонським містом Тарту. Країни Балтії звинувачують Росію у створенні перешкод цивільній авіації. Однак експерти вважають, що таким чином Росія намагається захиститися від атак українських дронів.

Що відбувається у небі над країнами Балтії та що робить Росія зі сигналом GPS – з'ясовував 24 Канал.

Як друге місто Естонії залишилося без авіації

Наприкінці квітня міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, незалежно одне від одного, попередили про небезпеку глушіння GPS у регіоні Балтійського моря. Проблема посилилася останніми тижнями у квітні – два рейси фінської авіакомпанії Finnair з Гельсінкі до естонського міста Тарту були змушені повернутися до Фінляндії через перешкоди GPS.

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Довідково! Тарту – друге за населенням місто Естонії, де мешкають понад 93 000 людей. Відоме як "інтелектуальний центр Естонії", є місцем розташування Тартуського університету, заснованого 1632 року.



Відстань до кордону з Росією – близько 50 кілометрів.



Аеропорт Тарту / Фото airport.ee

Фінська авіакомпанія Finnair, яка є єдиним міжнародним перевізником до Тарту, призупинила всі рейси до естонського міста щонайменше до 31 травня.

Що таке GPS? Це система глобального позиціонування NAVSTAR, розроблена Міноборони США. Працює з 1978 року, має 32 робочих супутники. Використовується для транспортної навігації, на приватних пристроях, у мобільному звʼязку, науці, картографії тощо.

Якщо хтось вимикає ваші фари, коли ви їдете вночі, це небезпечно. Події в Балтійському регіоні поблизу російських кордонів тепер стають надто небезпечними, щоб їх ігнорувати,

– заявив Financial Times Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви.

Водночас Маргус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії, додав, що вважає глушіння GPS частиною ворожої діяльності Росії: "Такі дії є гібридною атакою і загрозою для нашого народу та безпеки, і ми не потерпимо це".

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Важливо! У березні глушіння GPS Росією вплинуло і на урядовий літак Великої Британії. На його борту перебував міністр оборони Сполученого королівства Грант Шеппс, який повертався додому з Польщі.



Сигнал його літака був заглушений біля Калінінграда.

Що відбувається в небі над Балтикою

За останні місяці десятки тисяч цивільних рейсів також постраждали від глушіння GPS, пише Financial Times. Російські дії також впливають на навігацію човнів у Балтійському морі. Експерти, чию думку наводить FT, вважають, що глушіння GPS легко здійснити за допомогою відносно дешевого обладнання.

Дана Говард, експертка з GPS, президентка Resilient Navigation and Timing Foundation, групи захисту прав користувачів GPS, стверджує, що ймовірність аварій зростає.

"Коли відсутнє GPS, авіація стає менш ефективною та безпечною", – пояснює Говард. Хоча на літаках є резервні системи, екіпажі недостатньо навчені працювати з ними.

Юхо Сінкконен, керівник відділу польотних операцій у Finnair, який має 22-річний стаж пілота, додав, що обсяг перешкод GPS збільшується з 2022 року, але це "не впливає на безпеку". За його словами, більшість аеропортів мають обладнання, що дозволяє літакам приземлятися без GPS.

Водночас Тарту не є таким аеропортом.

За словами Сирілла Розей, старшого експерта з кібербезпеки Агентства авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA), хоча проблема існувала до російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, вона загострюється.



Зараз EASA фіксує кілька тисяч випадків глушіння GPS на рік.



Випадки глушіння GPS над Балтикою / Інфографіка Markus Jonsson / Twitter

У двадцятих числах березня перешкоди в районі Балтійського моря спостерігалися протягом рекордних 47 годин поспіль. Їхню дію відчули на собі 1 614 літаків, більшість – цивільні пасажирські судна, написав OSINT-дослідник Markus Jonsson.

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"Захист Калінінграду". Чого боїться Росія

Експерти говорять, що існує кілька різних джерел глушіння GPS:

одне базується в Калінінграді,

інше відповідає за перешкоди в Естонії та Фінляндії,

а окреме джерело впливає на крайню північ Норвегії та Фінляндії.

Неназваний високопоставлений чиновник, слова якого наводить FT, вказав, що одна з теорій діяльності Росії полягає в тому, що агресор намагається "захистити" Калінінград від можливих атак українських дронів. Водночас Росія не бере на себе відповідальність за ці дії в Балтиці.

Про те, що глушіння сигналів GPS над Балтикою "найімовірніше" є наслідком боротьби Росії з дронами, кажуть і у фінському агентстві транспорту і зв'язку Traficom.

Перешкоди посилилися, коли в січні 2024 року почалися атаки українських безпілотників на енергетичну інфраструктуру Росії… Цілком можливо, що перешкоди, які зараз спостерігаються в авіації, найімовірніше, є побічним ефектом самозахисту Росії, який використовується для запобігання навігації та управління дронами, керованими супутниковою навігацією або мобільними частотами,

– йдеться у повідомленні Traficom.

Кір Джайлз, директор Дослідницького центру дослідження конфліктів, британського аналітичного центру, вважає, що Росія втручається в GPS як з наступальних, так і з оборонних міркувань, повідомляє BBC. На думку Джайзлза, Росія перевіряє свої можливості повністю знерухомити Європу, а також захиститися від можливих ракетних атак і безпілотників.

Україна вже знайшла способи обійти російське глушіння GPS, використовуючи інші навігаційні системи для завдання ударів безпілотниками вглиб Росії. Але це ​​не означає, що Росії не вигідно переконатися, що GPS можна вимкнути,

– каже Джайлз.

Вплив перешкод GPS на навігацію всередині Росії набагато менш серйозний, оскільки вона має власну супутникову навігаційну систему ГЛОНАСС, додає фахівець.

Що таке ГЛОНАСС? Глобальна навігаційна супутникова система – радянський, а потім російський аналог GPS, який працює на основі супутників "Глонасс-К" та "Глонасс-М". Використовує 24 супутники. ГЛОНАСС працює з 1982 року. У 2009 році навіть було оголошено, що у проєкті братиме участь й українська сторона.

Російські дії з глушіння сигналу вже мають наслідки й на полі бою. Принаймні три важливі американські види зброї, поставлені в Україну, — ракети GMLRS, що випускаються з HIMARS, бомба малого діаметра наземного запуску GLSDB та високоточні артилерійські снаряди Excalibur, — втратили свою точність і ефективність через російські перешкоди, пише The Economist.

Раніше український Центр оборонних стратегій, повідомляв, що Україна припинила атаки GMLRS через погіршення їхнього GPS-наведення: "Лише незначна кількість снарядів Excalibur тепер досягає своїх цілей".