К сожалению, россияне показывают способность не только учиться новым методам ведения войны, но и развивать собственную инфраструктуру для убийства украинцев. Так, они уже заканчивают возведение аэродрома в Белгородской области в 75 километрах от наших границ, говорится в эксклюзивном тексте 24 Канала.

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Она не представляет угрозы

После ввода в эксплуатацию она вряд ли добавит россиянам новых возможностей, поскольку окажется под огневым контролем Сил обороны.

Авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко отметил, что строительство аэродрома началось еще в 2022-м, когда россияне рассчитывали на совсем другой ход боевых действий. Он пояснил, что в соответствии с заложенными параметрами, они хотят получить оперативный аэродром со взлетно-посадочной полосой в 1 800 метров.

Такие аэродромы строятся для того, чтобы продвинуть фронтовую авиацию ближе к району активных боевых действий, чтобы не нужно было часами лететь. Судя по всему, хотят применять с него штурмовики Су-25,

– сказал эксперт.

В то же время, по его словам, мы сможем ударить по базе и с "Ольхи", и с беспилотников. Если перебить авиабазу где-то посередине, то аэродром выйдет из строя до момента устранения повреждений.

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