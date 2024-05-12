К сожалению, россияне показывают способность не только учиться новым методам ведения войны, но и развивать собственную инфраструктуру для убийства украинцев. Так, они уже заканчивают возведение аэродрома в Белгородской области в 75 километрах от наших границ, говорится в эксклюзивном тексте 24 Канала.
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Она не представляет угрозы
После ввода в эксплуатацию она вряд ли добавит россиянам новых возможностей, поскольку окажется под огневым контролем Сил обороны.
Авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко отметил, что строительство аэродрома началось еще в 2022-м, когда россияне рассчитывали на совсем другой ход боевых действий. Он пояснил, что в соответствии с заложенными параметрами, они хотят получить оперативный аэродром со взлетно-посадочной полосой в 1 800 метров.
Такие аэродромы строятся для того, чтобы продвинуть фронтовую авиацию ближе к району активных боевых действий, чтобы не нужно было часами лететь. Судя по всему, хотят применять с него штурмовики Су-25,
– сказал эксперт.
В то же время, по его словам, мы сможем ударить по базе и с "Ольхи", и с беспилотников. Если перебить авиабазу где-то посередине, то аэродром выйдет из строя до момента устранения повреждений.
Россия в обход санкций закупила оборудование для самолетов
- России удается успешно обходить международные санкции. С 2022 года россияне закупили из-за рубежа компонентов для авиатехники, в частности, военной, на сумму почти 500 миллионов долларов.
- Российский производитель военных и гражданских самолетов "Иркут", который прошлым летом переименовался в "Яковлев", успешно обходит международные санкции и закупает военную технику из-за рубежа с 2022 года. Аналитики Института изучения войны сообщают, что этот производитель входит в российский государственный оборонный конгломерат "Ростех".
- Военное оборудование за рубежом в 2021 – 2023 годах также выкупали "НПО Машиностроение", что производит ракеты, и НПП "Автоматизированные измерительные комплексы", что производит измерительное оборудование и системы навигации.