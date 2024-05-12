По данным СМИ, говорится о Волгоградском НПЗ, также были атакованы "Калуганефтепродукт" и
Новолипецкий металлургический комбинат.
Военные цели поражены. Эти все атаки - операция ГУР.
Украинская разведка в ночь на 12 мая атаковала три завода на территории России. Источники рассказали СМИ, что речь идет о предприятиях в российском Волгограде, Людиново и Липецке.
Источник:"РБК-Украина"
По данным СМИ, говорится о Волгоградском НПЗ, также были атакованы "Калуганефтепродукт" и
Новолипецкий металлургический комбинат.
Военные цели поражены. Эти все атаки - операция ГУР.