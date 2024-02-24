Тревожно россиянам стало ориентировочно в 2:27 на 24 февраля 2024 года. Тогда жители Липецка услышали взрывы. Где расположен завод и что он производит – читайте в тексте 24 Канала.

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Где расположен завод в Липецке

Шумно на Новолипецком металлургическом комбинате, по словам очевидцев, стало после того, как они якобы слышали в небе звук беспилотников. Именно после него раздались взрывы и вспыхнул пожар.

Во вражеских телеграмм-каналах отмечали, что на заводе вспыхнул открытый склад угля коксохимического цеха, где размещены холодильные установки. По предварительной информации, никто не пострадал, однако данные уточняются.

Расположен завод в Липецке, что ориентировочно в 508 километрах от Москвы и в сотнях километров от Украины. Например, до пограничного украинского Волчанска Харьковской области от завода ориентировочно 400 километров.

Где расположен Новолипецкий металлургический комбинат: смотрите на карте

Впоследствии местные жители сообщили, что из четырех дронов в завод попали два. Однако официальных подтверждений власти не озвучивали.

Правда, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал ориентировочно в 2:55 24 февраля, что, мол, загорелся склад одного из цехов Новолипецкого металлургического комбината. По его данным:

огонь потушили, пострадавших нет;

угрозы выброса опасных веществ – тоже;

по неподтвержденной информации – причиной возгорания стало падение летательного аппарата, однако информацию и опубликованные в социальных сетях видео якобы "проверяют".

Более того, Игорь Артамонов заявил, что "похожие новости поступают и из соседних регионов".

Чем известен Новолипецкий металлургический комбинат