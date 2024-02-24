Чуть раньше, а именно вечером 23 февраля, оккупанты уже понесли потерю – Украина снова приземлила самолет А-50, уже во второй раз. Это сделали ГУР и Воздушные силы – предположительно, из С-200.

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Что известно о пожаре на заводе в Липецке ночью 24 февраля

Пожар охватил Новолипецкий металлургический комбинат – это крупнейший сталелитейный завод в России. Кстати, он и один из топовых загрязнителей воздуха, на что регулярно жалуются россияне.

Завод входит в группу НЛМК и выпускает около 21% всего российского производства стали, 21% – проката, 55% проката с полимерным покрытием. То есть производит очень много железа, которое потом едет на фронт.

Собственно, на серьезность промышленного объекта указывает количество труб, которые заметны на кадрах пожара.

Предположительно, момент попадания по заводу в Липецке: смотрите видео

Официально губернатор области сказал, что пострадавших и выброса опасных веществ нет. Неофициально же говорят, что это была атака дронами. Местные слышали характерные для беспилотников звуки незадолго до взрыва.

Россияне ругаются, но снимают прилет по Липецку

На одних роликах слышно отборную ругань, на других пользователи слезливо жалуются.

Господи, что это, Саааш!

– беспомощно восклицает женщина.

На что Саша невозмутимо отвечает "Что-то у***ло".

Судя по всему, снимали прямо возле завода.

Масштабный пожар в Липецке (осторожно, нецензурная лексика!)

Что интересно, власть пожаловалась, мол, "похожие новости приходят и из других регионов". Предположительно, речь о Тульской и Курской области, где также слышали дроны.

О масштабе пожара можно судить по роликам. Вблизи видно еще лучше, к тому же заметно, что пожар не локализуется в одном месте, а охватил весь завод.

Крупный пожар на липецком металлургическом заводе: смотрите видео

Где расположен Новолипецкий металлургический комбинат: показываем на карте

Как видим, это не очень далеко от Украины.