Трохи раніше, а саме увечері 23 лютого, окупанти вже зазнали втрати – Україна знову приземлила літак А-50, вже удруге. Це зробили ГУР і Повітряні сили – імовірно, з С-200.

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Пожежа охопила Новолипецький металургійний комбінат – це найбільший сталеливарний завод у Росії. До речі, він і один із топових забруднювачів повітря, на що регулярно скаржаться росіяни.

Завод входить у групу НЛМК і випускає близько 21% всього російського виробництва сталі, 21% – прокату, 55% прокату з полімерним покриттям. Тобто виробляє дуже багато залізяччя, яке потім їде на фронт.

Власне, на серйозність промислового об'єкта вказує кількість труб, які помітно на кадрах пожежі.

Імовірно, момент влучання в завод у Липецьку: дивіться відео

Офіційно губернатор області сказав, що минулося без постраждалих, викиду небезпечних речовин немає. Неофіційно ж говорять, що це була атака дронами. Місцеві чули характерні для безпілотників звуки незадовго до вибуху.

На одних роликах чутно добірну лайку, на інших користувачі сльозливо скаржаться.

Госпаді, што ета, Саааш!
– безпорадно вигукує жінка.

На що Саша незворушно відповідає: "Щось у***ло".

Судячи з усього, знімали просто біля заводу.

Масштабна пожежа в Липецьку (обережно, нецензурна лексика!)

Що цікаво, влада пожалілася, мовляв, "схожі новини приходять і з інших регіонів". Імовірно, мова про Тульську та Курську області, де також чули дрони.

Про масштаб пожежі можна судити з роликів. Зблизька видно ще краще, до того ж помітно, що пожежа не локалізується в одному місці, а охопила весь завод.

Велика пожежа на липецькому металургійному заводі: дивіться відео

Де розташований Новолипецький металургійний комбінат: показуємо на карті

Як бачимо, це не дуже далеко від України.