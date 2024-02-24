Організатори збору обіцяли влаштувати росіянам "морський бій". І от уже зовсім скоро ця обіцянка справдиться, адже на фото, оприлюднених організаторами, можна бачити споряджені морські дрони Sea Baby.

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Детально про національний рекорд зі швидкості збору на "Морських малюків"

Українці мали зібрати 297,5 мільйона гривень на 35 човнів, які знищують російський флот. Щоб реалізувати цю амбітну мету, об'єдналися UNITED24, monobank і блогери Сергій Стерненко та Ігор Лаченков. Усі кошти мають піти на придбання морських дронів Служби безпеки України Sea Baby – саме вони підірвали Кримський міст.

Гаслом збору стала фраза "Це морський бій. Твій донат – твій хід". Усі учасники збору отримали у Wallet пам'ятний скін, також була можливість виграти картки з грошима.

Збір закривався дуже швидко: уже о 12:45 22 лютого вдалося зібрати понад 43 мільйони гривень, а позначку у 100 мільйонів гривень вдалося перетнути буквально за день. Окрім звичайних українців великі суми задонатив і бізнес, деякі дрони назвали на честь компаній.

Анонімний донор пожертвував десять мільйонів гривень, після чого співзасновник monobank Олег Гороховський написав "Ми вже візуалізуємо вдале полювання на російські кораблі, після якого вони будуть "отріцатєльно вспливати" над рівнем моря".

Загалом 300 мільйонів зібрали за 36 годин. Це неймовірна швидкість і неймовірна сума, яка показує, що українці готові вкладатися гривнею в перемогу.

Як відреагували ініціатори збору на таку швидкість

Саме завдяки морським дронам СБУ вже підірвала Кримський міст і "відмінусувала" 9 російських військових кораблів. А тепер ми будемо запалювати "бавовну" на морі ще яскравіше. Зробимо все, щоб кожна ваша гривня пішла на знищення окупантів! Потопимо їх разом,

– запевнили у Службі безпеки.

СБУ подякувала організаторам збору:

фандрейзинговій платформі UNITED24;

monobank і Олегу Гороховському;

волонтерам Сергію Стерненку та Ігорю Лаченкову.

"Зібрали! 297 500 000 гривень на морські дрони для СБУ. За рекордні 36 годин. Завдяки вам усім. Дякуємо, ви — космос!" – зауважили у дописі UNITED24.

"За 36 годин зібрати 300 мільйонів!!! Це як взагалі пережити емоційно?! Просто немає слів! Ви всі ох***ні! Дякую!!!" – написав Олег Гороховський.

"Це щось неймовірне, дуже важлива та вагома інвестиція у знищення спроможностей "Росії" у Чорноморському регіоні! Наша спільна інвестиція! Дякую вам!" – відзначив Сергій Стерненко.

Ігор Лаченков написав, що це легендарно, адже швидкість збору склала один човен на годину. Тобто українці донатили близько 8,5 мільйона гривень на годину.

"300 мільйонів просто... Всіх цілую та обіймаю", – підсумував він.

Важливо! 24 Канал зараз збирає на 6 дронів Mavic 3 для аеророзвідки. Долучитися до збору можна тут.

Що відомо про дрони Sea Baby

Маленькі та швидкі безпілотні човни змінили хід подій на морі – саме завдяки їм Росія все частіше втрачає свої кораблі та змушена ховати їх.

Надводні безпілотні ударні човни Sea Baby – це розробка Служби безпеки України.

Вони можуть нести 850 кілограмів вибухівки, розганятись до 90 кілометрів на годину та долати відстань 1000 кілометрів. А ще їхній корпус виготовлений із матеріалу, який не помічають радари.