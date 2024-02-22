В Україні стартував збір коштів на 35 морських безпілотників Sea Baby, щоб знищити ще більше російських кораблів у Чорному морі та зменшити чисельність чорноморського флоту. Саме з їх допомогою СБУ вдруге змогла врази Кримський міст, а також 9 російських військових кораблів.

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"Вам сподобається цей морський бій"

United24, Monobank та блогери Сергій Стерненко та Ігор Лаченков об'єднали зусилля для проведення масштабного збору коштів на придбання морських дронів Служби безпеки України Sea Baby.

Мета – зібрати 297,5 мільйона гривень на 35 човнів, які знищують російський флот,

– повідомляє United24.

Що відомо про Sea Baby

Надводні безпілотні ударні човни Sea Baby ("Морський Малюк") – розробка СБУ. Як зазначається, у 2022 – 2023 роках саме ці морські дрони уразили 9 російських суден, а також Кримський міст. Дрон Sea Baby може переносити 850 кілограмів вибухівки, розганятись до 90 кілометрів на годину та долати відстань у 1000 кілометрів.

За внесок від 100 гривень учасники мають можливість виграти одну з 35 карток, де лежать 100 000 гривень, а при внеску від 1000 гривень – картку з можливістю виграти мільйон гривень.

Також при внеску від 8,5 мільйона гривень учасники отримують можливість дати човну ім'я. Для цього до збору закликають долучатися бізнеси.

Задонатити на морський дрон можна через кредитну картку або банківським переказом.

Скільки вдалося зібрати

Відомо, що станом на 22 лютого 12:45 вдалося зібрати понад 43 мільйони гривень.