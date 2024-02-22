В Украине стартовал сбор средств на 35 морских беспилотников Sea Baby, чтобы уничтожить еще больше российских кораблей в Черном море и уменьшить численность Черноморского флота. Именно с их помощью СБУ во второй раз смогла поразить Крымский мост, а также 9 российских военных кораблей.

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"Вам понравится этот морской бой"

United24, Monobank и блогеры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков объединили усилия для проведения масштабного сбора средств на приобретение морских дронов Службы безопасности Украины Sea Baby.

Цель – собрать 297,5 миллиона гривен на 35 лодок, которые уничтожают российский флот,

– сообщает United24.

Что известно о Sea Baby

Надводные беспилотные ударные лодки Sea Baby ("Морской Малыш") – разработка СБУ. Как отмечается, в 2022 – 2023 годах именно эти морские дроны поразили 9 российских судов, а также Крымский мост. Дрон Sea Baby может переносить 850 килограммов взрывчатки, разгоняться до 90 километров в час и преодолевать расстояние в 1000 километров.

За взнос от 100 гривен участники имеют возможность выиграть одну из 35 карточек, где лежат 100 000 гривен, а при взносе от 1000 гривен – карточку с возможностью выиграть миллион гривен.

Также при взносе от 8,5 миллиона гривен участники получают возможность дать лодке имя. Для этого к сбору призывают участвовать бизнесы.

Задонатить на морской дрон можно через кредитную карту или банковским переводом.

Сколько удалось собрать

Известно, что по состоянию на 22 февраля 12:45 удалось собрать более 43 миллионов гривен.