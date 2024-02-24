Тривожно росіянам стало орієнтовно о 2:27 проти 24 лютого 2024 року. Тоді мешканці Липецька почули вибухи. Де розташований завод та що він виробляє – читайте в тексті 24 Каналу.
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Де розташований завод в Липецьку
Гучно на Новолипецькому металургійному комбінаті, за словами очевидців, стало після того, як вони нібито чули у небі звук безпілотників. Саме після нього пролунали вибухи та спалахнула пожежа.
У ворожих телеграм-каналах зазначали, що на заводі спалахнув відкритий склад вугілля коксохімічного цеху, де розміщені холодильні установки. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, проте дані уточнюються.
Розташований завод у Липецьку, що орієнтовно за 508 кілометра від Москви та за сотні кілометрів від України. Наприклад, до прикордонного українського Вовчанська Харківської області від заводу орієнтовно 400 кілометрів.
Де розташований Новолипецький металургійний комбінат: дивіться на карті
Згодом місцеві мешканці повідомили, що з чотирьох дронів у завод влучили два. Проте офіційних підтверджень влада не озвучувала.
Щоправда, губернатор Липецької області Ігор Артамонов написав орієнтовно о 2:55 24 лютого, що, мовляв, загорівся склад одного із цехів Новолипецького металургійного комбінату. За його даними:
- вогонь загасили, постраждалих немає;
- загрози викиду небезпечних речовин – теж;
- за непідтвердженою інформацією – причиною займання стало падіння літального апарату, проте інформацію та опубліковані в соціальних мережах відео нібито "перевіряють".
Ба більше, Ігор Артамонов заявив, що "схожі новини надходять і з сусідніх регіонів".
Чим відомий Новолипецький металургійний комбінат
- Новолипецький металургійний комбінат є виробником сталі із полімерним покриттям. Він виробляє необхідні матеріали й для російських окупантів, тож залучений до війни в Україні.
- Зокрема, проти власника комбінату запровадила санкції Австралія. До речі, Володимир Лісін буквально у 2018 році, за версією Bloomberg, був найбагатшою людиною Росії.
- До речі, Новолипецький металургійний комбінат є найбільшим у Росії. Адже, згідно з відкритими даними, випускає орієнтовно 21 % всього російського виробництва сталі, 21 % — прокату, 55 % прокату з полімерним покриттям. Щороку комбінат споживає орієнтовно 14 мільйонів тонн залізорудної сировини та орієнтовно 5,5 мільйона тонн коксівного вугілля.