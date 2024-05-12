Російське Міноборони вранці 12 травня про наслідки атаки не говорило. Тільки традиційно відзвітувало про "роботу" ППО.

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Що відомо про атаку на 3 заводи у Росії

Джерела видання розповіли, що мовиться про атаку на три об'єкти на території Росії. Зокрема, джерела зазначили, що під ударом опинився:

Волгоградський нафтопереробний завод;

"Калуганефтепродукт",

Новолипецький металургійний комбінат.

Військові цілі уражено. Ці всі атаки – операція ГУР,

– заявили джерела.

Варто зауважити, що російські ЗМІ вранці 12 травня розповіли про атаку дронів Волгоградський нафтопереробний завод, що розташований у Червоноармійському районі Волгоградської області.

Губернатор Волгоградської області Андрєй Бочаров заявив про успішну роботу ППО, проте підтвердив падіння уламків дронів на території заводу. Там спалахнула пожежа, яку росіяни ліквідували.

Що відомо про атаки на російські НПЗ