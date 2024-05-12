Російське Міноборони вранці 12 травня про наслідки атаки не говорило. Тільки традиційно відзвітувало про "роботу" ППО.
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Що відомо про атаку на 3 заводи у Росії
Джерела видання розповіли, що мовиться про атаку на три об'єкти на території Росії. Зокрема, джерела зазначили, що під ударом опинився:
- Волгоградський нафтопереробний завод;
- "Калуганефтепродукт",
- Новолипецький металургійний комбінат.
Військові цілі уражено. Ці всі атаки – операція ГУР,
– заявили джерела.
Варто зауважити, що російські ЗМІ вранці 12 травня розповіли про атаку дронів Волгоградський нафтопереробний завод, що розташований у Червоноармійському районі Волгоградської області.
Губернатор Волгоградської області Андрєй Бочаров заявив про успішну роботу ППО, проте підтвердив падіння уламків дронів на території заводу. Там спалахнула пожежа, яку росіяни ліквідували.