Про це повідомили джерела 24 Каналу в ГУР. Зазначимо, що вночі місцеві скаржилися на вибухи, а російська влада писала про атаку безпілотників. Рівно два місяці тому цей завод також був уражений українськими безпілотниками.
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Удар по комбінату
В ніч на 24 квітня внаслідок спецоперації ГУР було уражено Новолипецький металургійний комбінат.
За інформацією українських спецслужб, у результаті ураження дронами-камікадзе було частково зруйновано кисневу станцію металургійного комбінату та виведено з ладу два кисневі блоки. Такі пошкодження металургійного комбінату матиме тривалий вплив на роботу підприємства.
Попри гучні вибухи вночі, губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив лише про "падіння" безпілотників на території промислової зони Липецька. За його словами, безпілотники нібито "намагалися завдати удару" по інфраструктурі в промисловій зоні. В атаці він звинуватив Україну.
Цей завод вже атакували
- 24 лютого 2024 року на Новолипецькому металургійному комбінаті спалахнула потужна пожежа. Росіяни повідомляли, що найбільший сталеливарний завод у Росії нібито атакували дрони. Сировина із цього підприємства іде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників
- Атаку здійснило ГУР спільно з СБУ. Тоді безпілотники поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Зазначалося, що це призвело до зупинки підприємства на тривалий час.
- Варто зазначити, що саме підприємство розташовано за сотні кілометрів від кордону з Україною. Власником цього підприємства є наближений до Путіна олігарх – Владімір Лісін. Він входить до трійки найбагатших людей Росії. Статки Лісіна за рік війни зросли з 18,4 мільярда доларів США до 22 мільярдів.