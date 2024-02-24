Про це повідомили джерела кількох українських ЗМІ. Цю операцію вдалося здійснити за допомогою безпілотних літальних апаратів.

До теми Новолипецький металургійний комбінат спалахнув: що виробляє та де розташований

Новолипецький металургійний комбінат уразило ГУР та СБУ

Як зазначили джерела видання "РБК-Україна" Новолипецький металургійний комбінат є одним із найбільших металургійних комбінатів Росії. Зокрема, підприємство працює на військово-промисловий комплекс і виконує велику кількість державних замовлень.

Сировина із цього підприємства іде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників тощо,

– зазначили співрозмовники.

Уже після потужних вибухів на Новолипецькому металургійному комбінаті почалася масштабна пожежа та евакуація всього персоналу заводу. Джерела видання наголосили, що безпілотники СБУ та ГУР поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу.

Ураження цих об'єктів, за даними джерел, призведе до зупинення всього виробничого процесу металургійного комбінату на довгий час.