Об этом сообщили источники нескольких украинских СМИ. Эту операцию удалось осуществить с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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Новолипецкий металлургический комбинат поразило ГУР и СБУ

Как отметили источники издания "РБК-Украина" Новолипецкий металлургический комбинат является одним из крупнейших металлургических комбинатов России. В частности, предприятие работает на военно-промышленный комплекс и выполняет большое количество государственных заказов.

Сырье с этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и тому подобное,

– отметили собеседники.

Уже после мощных взрывов на Новолипецком металлургическом комбинате начался масштабный пожар и эвакуация всего персонала завода. Источники издания отметили, что беспилотники СБУ и ГУР попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа.

Поражение этих объектов, по данным источников, приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на долгое время.