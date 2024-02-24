Об этом сообщают российские СМИ. В частности, взрывы были не только в Липецке, но и в еще двух областях России, информирует 24 Канал.

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Где еще раздавались взрывы в России

В министерстве обороны страны-агрессора рассказали, что, мол, ночью 24 февраля с 00:20 по 02:00 российская армия якобы прекратила "очередные попытки киевского режима осуществить террористические атаки" по территории их страны. Как утверждали оккупанты, той ночью были "применены БпЛА самолетного типа" по объектам на территории России.

В минобороны государства-агрессора отметили, что их пресловутая противовоздушная оборона якобы перехватила беспилотные летательные аппараты перехваченные над территориями Курской и Липецкой областей, где зафиксировали 3 БПЛА, а также "уничтожен" один БПЛА над территорией Тульской области.

До этого министерство обороны России сообщало, что 23 февраля около 21:30 по местному времени якобы уничтожили беспилотник в Белгородской области. Через час БПЛА зафиксировали и "нивелировали" в Брянской области.

Далее около 23:15 по местному времени был якобы уничтожен над территорией Тульской области. Беспилотник якобы уничтожили с помощью ПВО. Впоследствии российская ПВО уже в 00:15 24 февраля, по данным российского Минобороны, уничтожила 2 беспилотника над территориями Тульской и Курской областей.

Какие последствия по российским областям были после взрывов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, что на территории региона ночью был якобы уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Это якобы произошло над Стародубским муниципальным округом.

По словам Богомаза, пострадавших и разрушений в результате атаки вроде бы нет. Губернатор также сказал, что оперативные службы работают на месте событий.

Кроме того, о работе российской ПВО сообщал и губернатор Курской области Роман Старовойт. Он просил граждан "сохранять спокойствие".

В сети также распространились кадры "ракетной опасности" в Курской области. На видео можно увидеть, что в регионе были действительно слышны взрывы.

В Курской области было громко: смотрите видео

Громкие звуки слышали в нескольких районах области. В то же время о пострадавших или разрушениях в Курской области официальные российские лица ничего не сообщали.

В Курской области раздавались взрывы: смотрите видео

Взрывы также слышали и жители Белгородской области. Россияне также распространяли в сети видео с громкими звуками.

В Белгородской области слышали взрывы: смотрите видео

О взрывах в Липецкой области на металлургическом комбинате высказался и губернатор Игорь Артамонов. Он сказал, что понимает, что "все взволнованы опубликованными в соцсетях видео и сообщениями", поэтому российские спецслужбы проверяют информацию о беспилотниках, как и первоисточник видео.

Он попросил граждан страны-агрессора "не поддаваться панике и доверять только официальной информации". По его словам, ночью 24 февраля все спецслужбы области "были введены в режим максимальной готовности".

Обратите внимание! Ночью 24 февраля вспыхнул масштабный пожар на металлургическом комбинате в Липецке. Это крупнейший сталелитейный завод в России. По предварительным данным, взрывы произошли в результате атаки беспилотными летательными аппаратами.