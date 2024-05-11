Відповідну інформацію 24 Каналу підтвердили джерела в українській розвідці. Перед цим проти 10 травня росіяни бідкались через атаку по Калузькому НПЗ.
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Що відомо про атаку на нафтопереробний завод "Лукойла"
В ніч на 11 травня в Росії знову "гуркотіло". О 03:45 на Волгоградський НПЗ, який належить ПАТ "Лукойл- Волгограднєфтєпереробка", завітали БпЛА Головного управління розвідки,
– заявили джерела в ГУР.
За їхніми даними, на заводі зазнали пошкоджень установки первинного перероблювання нафти АВТ-1 і АВТ-6. Джерела додали, що поточний стан установок уточнюється.
Проте вже відомо, що пошкодження зазнав кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключено 7 холодильників. Також пошкоджено димову трубу печі П-1.
Волгоградський НПЗ вже був під атакою дронів
- Вночі проти 3 лютого 2024 року завод вже потерпав від атаки дронів. Тоді пожежа охопила орієнтовно 300 метрів квадратних.
- Російські МНСники заявили, що "причини пожежі невідомі". Тоді окупанти традиційно намагались приховати наслідки атаки.
- У міноборони Росії заявили тільки, що їхня ППО нібито "збила" 2 безпілотники над Волгоградською областю. Про влучання і пожежу вони не говорили. Де розташований ворожий завод дивіться за посиланням.