Соответствующую информацию 24 Каналу подтвердили источники в украинской разведке. Перед этим на 10 мая россияне жаловались из-за атаки на Калужский НПЗ.

Смотрите также Обстреливают Украину "Кинжалами": ГУР обнародовало список российских военных преступников

Что известно об атаке на нефтеперерабатывающий завод "Лукойла"

В ночь на 11 мая в России снова "грохотало". В 03:45 на Волгоградский НПЗ, принадлежащий ПАО "Лукойл-Волгограднефтепереработка", посетили БПЛА Главного управления разведки,

– заявили источники в ГУР.

По их данным, на заводе были повреждены установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6. Источники добавили, что текущее состояние установок уточняется.

Однако уже известно, что повреждения получил кабель управления воздушными холодильниками, в результате чего отключено 7 холодильников. Также повреждена дымовая труба печи П-1.