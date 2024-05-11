Речь идет о печально известных российских "Кинжалах", которые оккупанты время от времени запускают по территории нашего государства. Последний раз россияне применили эту ракету 8 мая во время массированного обстрела Украины.

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ГУР обнародовало список россиян, причастных к обстрелам "Кинжалами"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины успешно идентифицировало 29 человек командного, летного и технического состава 44-го отдельного авиационного полка специального назначения дальней авиации воздушно-космических сил вооруженных сил России.

Также идентифицировано семь офицеров из числа технического персонала полка.

Обратите внимание! Со списком идентифицированных российских военных преступников можно ознакомиться по ссылке.

По данным разведки, 44 отдельный авиационный полк сформирован 01 декабря 2021 года. Место постоянной дислокации российской группировки аэродром "Саваслейка" Нижегородской области России.

Полк имеет двухэскадрильную структуру, штатно до 24 самолетов – истребителей-перехватчиков дальнего действия МиГ-31К,

– отметили в ГУР.

Установлены также и бортовые номера самолетов МиГ-31К из состава полка:

RF-20862;

RF-03230;

RF-20882;

RF-03231;

RF-03234;

РФ-19275;

РФ-94268;

РФ-42251;

РФ-42253;

РФ-20867;

RF-20883.

Представители разведки напомнили, что за каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие.

Россияне обстреляли Украину "Кинжалами" 8 мая