Про це повідомляють у ворожих телеграм-каналах. Традиційно окупанти заявляють, що "все збили", однак руйнівні наслідки свідчать про зворотне, передає 24 Канал.

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Окупанти заявили про атаку БпЛА

У ніч проти 13 травня росіяни вкотре заявили про атаку безпілотників. Так, дрони фіксували у 3 областях: Липецькій, Бєлгородській та Курській.

Традиційно російські пропагандисти заявляють про "успішне відбиття" атаки, однак у Липецькій області внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа на електропідстанції. Як заявив губернатор регіону Ігор Артамонов, БпЛА буцімто були "придушені", жертв немає. Втім, в Становлянському окрузі зафіксували пожежу на електропідстанції.

Вибухи та пожежа в Липецькій області: дивіться відео

Потужні вибухи також лунали в Бєлгородській та Курській областях. Так, в Бєлгородській області губернатор Вячєслав Гладков повідомив про збиття "кількох цілей". Про постраждалих інформація не надходила, водночас відомо про руйнування.

Зокрема на Бєлгородщині, за словами Гладкова, буцімто зруйновано приватний будинок, гараж та лазню. Ще у кількох будинках вибито вікна, пошкоджено покрівлю будинків та фасади, а також 3 автомобілі. В Бєлгородській області також спалахнула пожежа. Як повідомила місцева влада, "горіла суха трава".

Потужні вибухи лунали й в Курській області. Російські телеграм-канали повідомляли, що в регіоні нібито працювало "пе-ве-о", а також заявляли про "збиття 8 дронів". Водночас місцева влада не коментувала нічну атаку БпЛА.