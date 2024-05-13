К слову, Липецкая область не впервые оказалась под атакой беспилотников. Ночью 12 мая там также фиксировали беспилотник, которые россияне пытались сбить. Где на карте расположена Липецкая область, показывает 24 Канал.
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Показываем на карте, где расположена Липецкая область
Липецкая область граничит с Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской областями. Нередко регион оказывается под атакой беспилотников.
Так, ночью 13 мая дроны атаковали Становлянский район Липецкой области. Именно там ночью вспыхнула подстанция. В то же время российское минобороны заявило о сбивании 4 БПЛА в Липецкой области.
Смотрите на карте, где расположен Становлянский район
Этот район расположен почти в 300 километрах от границы с Украиной.
Оккупанты постоянно жалуются на атаки БПЛА
- Ночью 13 мая оккупанты жаловались на беспилотники в 3 областях. Так, взрывы раздавались в Белгородской, Курской и Липецкой областях. Враг заявил о сбивании 24 дронов: 12 – в Белгородской области, 8 – в Курской, а еще 4 – в Липецкой. Впрочем, известно не только о пожаре на подстанции, но и разрушениях на Белгородщине. В сети заявляют, что в результате падения БпЛА повреждены дома, гараж, баня, а также 3 частных автомобиля.
- В ночь на 12 мая россияне также заявляли о беспилотниках. Тогда их фиксировали в Липецкой, Белгородской, Брянской и Волгоградской областях. Хотя оккупанты и заявляли о якобы успешной работе "пе-ве-о", впрочем, источники в разведке сообщили, что атака была успешной, а под ударом оказались Волгоградский НПЗ, Новолипецкий металлургический комбинат и нефтебаза "Калуганафтопродукт".
- Ночью 11 мая в России также жаловались на атаку беспилотников. Взрывы в очередной раз раздавались в 3 областях. Впоследствии источники в разведке сообщили, что под ударом оказался НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Там повреждены установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6, дымовую трубу печи П-1, а также кабель управления воздушными холодильниками, в результате чего отключено 7 холодильников.