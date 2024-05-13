Взрывы ночью раздавались также в Белгородской и Курской областях. Там сообщали о работе "пе-ве-о", а также незначительных разрушениях, передает 24 Канал.
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Момент атаки на Липецкую область попал на видео
О том, что Липецкая область оказалась под ударом беспилотников, сообщал губернатор региона Игорь Артамонов. Он также заявил, что вследствие атаки дронов вспыхнул пожар на подстанции.
Хотя официальные власти и заявили, что БПЛА "подавили", впрочем, разрушения все же есть, и они попали на видео. В частности в российских телеграм-каналах опубликовали кадры, на которых видно, как, вероятно, горит подстанция. На горизонте виднеется столб густого черного дыма от пожара.
Также за кадром слышно двигатель беспилотника, а затем – мощный взрыв.
Как Липецкую область атаковали дроны: смотрите видео
В то же время в российском минобороны традиционно заявляют, что якобы все сбили. Так, в утреннем отчете оккупанты сообщили, что якобы уничтожили 12 беспилотников в пределах Белгородской области, 8 – на территории Курской области и еще 4 – "перехватили" в Липецкой области.
Оккупанты заявили об атаке на Крым
В утренней сводке минобороны России также сообщило и об отражении атаки в Крыму. По словам оккупантов, полуостров якобы атаковали дроны и ракеты Storm Shadow.
Традиционно враг заявил об "успешном отражении атаки". В минобороны заявили о якобы уничтожении 7 БПЛА и 4 ракет. В то же время утром в местных телеграм-каналах Севастополя сообщали, что фиксировали дым в бухтах. Вероятно, оккупанты снова испугались и прибегли к применению дымовой завесы.
На атаку дронов россияне жаловались и накануне
- В ночь на 12 мая оккупанты также жаловались на атаку беспилотников. Так, дроны фиксировали в ряде областей, а местные жители жаловались на мощные взрывы.
- В частности, громко было в Белгородской, Брянской, Липецкой и Волгоградской областях. Там заявляли о работе "пе-ве-о", а минобороны утром отчиталось о 6 уничтоженных беспилотниках.
- Впрочем, сбивали дроны, очевидно, собственными заводами, ведь, как сообщили источники в разведке, под ударом оказались 3 важных предприятия врага. Говорится о Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе, Новолипецком металлургическом комбинате и нефтебазе "Калуганафтопродукт".