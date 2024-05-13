Вибухи уночі лунали також в Бєлгородській та Курській областях. Там повідомляли про роботу "пе-ве-о", а також незначні руйнування, передає 24 Канал.

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Момент атаки на Липецьку область потрапив на відео

Про те, що Липецька область опинилася під ударом безпілотників, повідомляв губернатор регіону Ігор Артамонов. Він також заявив, що внаслідок атаки дронів спалахнула пожежі на підстанції.

Хоча офіційна влада й заявила, що БпЛА "придушили", втім руйнування все ж є, й вони потрапили на відео. Зокрема у російських телеграм-каналах опублікували кадри, на яких видно, як, ймовірно, горить підстанція. На горизонті видніється стовп густого чорного диму від пожежі.

Також за кадром чутно двигун безпілотника, а згодом – потужний вибух.

Як Липецьку область атакували дрони: дивіться відео

Водночас у російському міноборони традиційно заявляють, що буцімто все збили. Так, у ранковому звіті окупанти повідомили, що нібито знищили 12 безпілотників у межах Бєлгородської області, 8 – на території Курської області та ще 4 – "перехопили" в Липецькій області.

Окупанти заявили про атаку на Крим

У ранковому зведенні міноборони Росії також повідомило й про відбиття атаки в Криму. За словами окупантів, півострів нібито атакували дрони та ракети Storm Shadow.

Традиційно ворог заявив про "успішне відбиття атаки". У міноборони заявили про нібито знищення 7 БпЛА та 4 ракет. Водночас зранку у місцевих телеграм-каналах Севастополя повідомляли, що фіксували дим в бухтах. Ймовірно, окупанти знову злякалися й вдалися до застосування димової завіси.

На атаку дронів росіяни бідкалися й напередодні